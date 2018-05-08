Даша Жукова посетила Met Gala 2018 в компании Ставроса Ниархоса, с которым ей приписывают роман

Даша Жукова

Среди гостей Бала Института костюма в этом году оказалась и Даша Жукова. И хотя красную дорожку она миновала достаточно быстро (в крупных фотобанках не больше двух ее фото с мероприятия), внимания прессы Жуковой избежать не удалось. Обсуждают и образ основательницы "Гаража", и мужчину, который ее сопровождал этим вечером.

Речь о Ставросе Ниархосе — греческом плейбое, который унаследовал многомиллиардное состояние от деда-судовладельца. Познакомилась Жукова с Ниархосом много лет назад, но после расставания с Романом Абрамовичем в СМИ заговорили о том, что Даша и Ставрос теперь уже не просто друзья.

Они были друзьями и только недавно начали проводить больше времени вместе,

— говорят источники из окружения Жуковой, которая все чаще и чаще появляется на публике вместе с Ниархосом.

Даша Жукова на Met Gala 2018

Ставрос, к слову, на момент начала предполагаемого романа с Дашей уже был свободен — после семи лет отношений он расстался с австралийской моделью Джессикой Харт, которой, как поговаривали, Ниархос успел сделать предложение руки и сердца.

Возвращаясь же к теме совместных выходов Жуковой и Ниархоса, невозможно не отметить, что за последнюю неделю это уже второе светское событие, которое они посетили. Несколько дней назад Даша и Ставрос позировали фотографам, освещающим DKMS Love Gala 2018.

Шарлотта Санто-Доминго, Даша Жукова и Ставрос Ниархос

Новостью с читателями NEWSTES.RU поделился блогер zaida.