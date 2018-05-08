Дэвид Фицдэйл стал главным тренером клуба НБА "Нью-Йорк Никс"

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Дэвид Фицдэйл официально вступил в должность главного тренера "Нью-Йорк Никс", сообщается на официальном сайте клуба НБА.

Детали соглашения с 43-летним специалистом не сообщаются. Ранее "Никс" руководил Джефф Хорнасек, который был отправлен в отставку в апреле. Фицдэйл в 2016-2017 годах возглавлял "Мемфис Гризлис", который под его руководством одержал 50 побед в 101 матче. Ранее он работал ассистентом главного тренера в "Голден Стэйт Уорриорз", "Атланте Хокс" и "Майами Хит".

"После тщательного поиска тренера стало ясно, что Дэвид будет отлично вписываться в "Никс", и мы очень рады, что он присоединился к нашей организации, - заявил президент клуба Стив Миллс. - Он опытный тренер, сильный лидер и эффективный коммуникатор, который знает, что нужно для создания победной культуры".

"Нью-Йорк" в минувшем регулярном чемпионате занял 11-е место в Восточной конференции, одержав 29 побед в 82 матчах, и пятый сезон подряд не попал в плей-офф.