Дэвид Немировски назначен главным тренером нижегородского ХК "Торпедо"

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Бывший игрок московского ЦСКА, петербургского СКА и казанского "Ак Барса" Дэвид Немировски назначен главным тренером нижегородского "Торпедо", сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.

В апреле было объявлено, что "Торпедо" не будет продлевать контракт с главным тренером команды Петерисом Скудрой.

В завершившемся сезоне "Торпедо" финишировало на пятом месте в таблице Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата, а в 1/8 финала Кубка Гагарина поиграло ярославскому "Локомотиву" в серии до четырех побед со счетом 0-4.