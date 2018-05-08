Дмитриев и Войнова стартуют на Гран-при Москвы по велоспорту на треке

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости, Вероника Гибадиева. Призеры Олимпийских игр в велоспорте на треке Денис Дмитриев, Шейн Перкинс, Анастасия Войнова и Дарья Шмелева стартуют на Гран-при Москвы, заявил главный тренер сборной России Сергей Ковпанец.

Международные соревнования Гран-при Москвы пройдут 30 мая - 1 июня.

"Все лидеры сборной выступят на этих соревнованиях - Перкинс, Дмитриев, Войнова, Шмелева, Александр Евтушенко, питерская команда приедет, Артур Ершов. Соревнования получаются очень серьезными по представительству. Уже целый ряд команд подтвердил участие: в частности, планируют приехать гонщики из Италии, Дании, Грузии, Казахстана, Чехии, Японии, Литвы, Греции, Узбекистана", - сказал Ковпанец по телефону корреспонденту РИА Новости.