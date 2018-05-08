Дмитрий Медведев предложил Силуанова на пост первого вице-премьера

Дмитрий Медведев рассказал о предполагаемом составе будущего правительства.Как стало известно изданию Газета.ру, Медведев встретился в Госдуме с фракцией «Единой России» и на этой встрече озвучил свои предложения.«Предполагается, что если такая поддержка будет получена, то первым заместителем председателя правительства мог бы стать Антон Германович Силуанов. … Что касается Антона Германовича, он, естественно, должен будет заниматься в этом случае экономикой и финансами, при этом сохраняя возможности в рамках министерства финансов», — сказал Медведев.