Дума назначила Дмитрия Медведева премьер-министром РФ

Государственная Дума РФ проголосовала за назначение Дмитрия Медведева главой российского правительства. Его кандидатуру поддержали 374 депутата, 56 проголосовали против, воздержавшихся не было.

Сегодня, 8 мая, президент РФ Владимир Путин представил в Государственной Думе кандидата на пост главы правительства — Дмитрия Медведева, который занимал этот пост и в предыдущем кабмине.

«Еще раз обращаюсь к вам, ко всем депутатам и представителям всех фракций, хотя Дмитрий Анатольевич представляет ведущую партию в парламенте, тем не менее, я обращаюсь ко всем фракциям — прошу поддержать мое предложение о назначении на должность председателя правительства Российской Федерации Медведева Дмитрия Анатольевича», — цитирует Путина ТАСС.

«Считаю крайне важным обеспечить преемственность и динамику работы правительства», — подчеркнул глава государства, который накануне вступил в должность президента.

Российский лидер сообщил, что Медведев вместе с предыдущим составом кабинета министров занимался разработкой пунктов программы, которая заложена в подписанном накануне «майском указе».

«Вот эта самая программа, которую все мы с вами должны будем реализовывать. Это, в том числе, и Медведев это делал со своими подчиненными… Считаю вполне логичным, чтобы эта команда и реализовывала эти планы», — сказал президент.

«Хотел бы поблагодарить президента Владимира Владимировича Путина за то доверие, которое мне оказано, за предложение возглавить правительство. Это не только доверие, это огромная ответственность, и в случае принятия соответствующих решений я готов сделать все для развития нашей страны России», — заверил Медведев депутатов нижней палаты российского парламента.