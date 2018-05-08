Егоров будет утвержден главой судейского департамента РФС по окончании ЧР

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров будет утвержден в должности по окончании чемпионата России, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Александр Егоров будет утвержден в качестве главы судейского корпуса после окончания чемпионата России. Сейчас он "и.о.". Скорее всего, до конца мая (максимум до начала чемпионата мира) он избавится от этой приставки", – сообщил источник.

РФС в апреле расторг контракт с главой департамента судейства и инспектирования Андреем Будогосским.