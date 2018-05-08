Экотехнопарки: Россия выходит на новый уровень переработки мусора

В России намечается прогресс по части переработки отходов. Для высокотехнологичной переработки мусора будут открыты специальные экотехнопарки.

В России к 2019 году начнут открываться новейшие полигоны по переработке вторсырья, называемые экотехнопарками. Это значит, что вопрос с мертво простаивающими свалками, отравляющими жизнь россиян должен быть решен.

Экотехнопарк представляет собой современный полигон для отходов, на котором происходит непрерывная сортировка мусора, пригодного для переработки. Это, в первую очередь, пластиковая и стеклянная тара, автомобильные покрышки и другие изделия из пластика и резины. В остальных случаях будет производиться утилизация отходов наиболее безопасным способом.

Эта инициатива поддерживается Минпромторгом в рамках поправок в федеральный закон «О промышленной политике», сообщает «Известия». Целью введения новой системы по переработке мусора являются уменьшение количества захоронений, полигонов и несанкционированных свалок в России. Вследствие этого многие жители России смогут вздохнуть спокойно - в прямом и переносном смыслах.

В России планируется открытие около 70 таких экотехнопарков. При этом как минимум один технопарк откроется в Ростовской области, сообщает НИА «Ростов». Размещение таких кластеров требует логичного подхода - для реализации цели по вторпереработке мусора. Это означает, что у экотехнопарков больше шансов быть размещенными вблизи производств - возможных потребителей вторичного сырья.

В России «мусорный» вопрос стоит остро. В пределах огромной территории это не столь заметно, но мусорный коллапс уже успел задеть несколько регионов. Из наиболее известных это Краснодарский край, в частности, Сочи и Московская область - в частности, Волоколамск. Как известно, из-за критической наполненности полигонов в Сочи вскоре будут возведены дополнительные мусоросжигательные заводы в Краснодарском крае. Как оказалось, этого в полной мере недостаточно, если равняться на такие страны, как Япония.