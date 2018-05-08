Экс-правящая партия Армении ушла в оппозицию

После избрания премьер-министром Армении лидера блока «Елк» Никола Пашиняна Республиканская партия объявила себя оппозицией. Это заявление сделал пресс-секретарь партии, вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов в эфире телеканала a1plus.am.

Он также заявил, что главной задачей партии теперь станет обеспечение безопасности Армении и Нагорного Карабаха.

Напомним, Никол Пашинян был избран главой кабмина 8 мая со второй попытки. За него проголосовали 58 депутатов парламента, против — 53.

Его пресс-секретарь Тигран Авинян сообщил РБК, что Пашинян не собирается долго занимать этот пост, а планирует уйти с него через два-три месяца.