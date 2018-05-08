Экс-президенты Украины поддержали автокефалию

Бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко подписали обращение к украинскому народу в поддержку инициативы о создании единой поместной церкви. Об этом экс-президенты сообщили на совместной пресс-конференции, передает Украинская правда.

«Мы считаем, что предоставление автокефалии Константинопольской Матерью-Церковью играет важную роль в укреплении независимости Украины, духовного и национального единства нашего народа, развития религиозной свободы, будет способствовать плодотворному укреплению межконфессионального диалога в нашей стране», — зачитал Кравчук от имени трех экс-президентов.

Они заявили, что автокефалия может стать «духовной крепостью в борьбе с российской агрессией против Украины».

«Мы поддерживаем усилия президента Петра Порошенко в этих важных для Украины вопросах», — добавил Кравчук.

Ранее патриарх Филарет заявил, что «стопроцентно уверен» в получении автокефалии.

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