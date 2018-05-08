Эсеры отказались голосовать за назначение Медведева премьером

Лидер думской фракции «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что большинство эсеров не поддержат кандидатуру Дмитрия Медведева, выдвинутую президентом РФ Владимиром Путиным на пост главы правительства, сообщает «Эхо Москвы».

Напомним, в соответствии с Конституцией РФ Владимир Путин после церемонии инаугурации подписал указ об отставке правительства. Все министры автоматически стали исполняющими обязанности, до формирования нового кабмина — этим займется новый премьер после утверждения парламентом. Владимир Путин внес на рассмотрение кандидатуру Дмитрия Медведева, руководившего правительством весь предыдущий срок Путина.

Голосование в Госдуме по кандидатуре Медведева назначено на 8 мая. В КПРФ уже заявили, что не намерены поддерживать его, поскольку негативно оценили доклад Медведева по итогам шести лет работы российского кабмина.

О полной поддержке кандидатуры Медведева заявили в «Единой России», ЛДПР также намерена голосовать за него.

Ожидается, что на заседание Госдумы 8 мая приедет президент РФ Владимир Путин.