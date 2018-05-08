Франция назвала условие возобновления ударов по Сирии

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что республика может возобновить авиаудары по Сирии, если получит сведения о продолжающихся там химических атаках, передает ТАСС.

«Целью удара по Сирии было помешать Башару Асаду повторить подобные удары. Если же это произойдет, мы можем рассмотреть возможность повторного нанесения ударов», — пояснила Парли.

Напомним, 6 мая посол Франции в Москве Сильви Берманн заверила, что Париж не требует безусловного ухода Башара Асада с поста президента Сирии, и политическое устройство арабской республики нужно определять на основе межсирийского диалога после освобождения страны от экстремистов, как предусмотрено резолюцией Совбеза ООН.

«Приоритеты для Франции — это обеспечение гуманитарной помощи и поиск политического решения, которое бы включало все стороны сирийского конфликта, а также неиспользование химоружия, и, конечно, борьба против терроризма. И по этим вопросам у нас вроде как нет принципиальных разногласий с Москвой», — заявила Берманн.

В конце мая в Россию с государственным визитом прибудет президент Франции Эммануэль Макрон. Предполагается, что в ходе его встреч с российским руководством будут обсуждаться доставка сирийскому населению гуманитарной помощи и борьба с применением химоружия.