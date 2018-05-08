Гала-концерт российских звёзд «Спасибо за верность, потомки!» собрал в Кремле полный зрительский зал

Благотворительный Фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» в преддверие Дня Победы презентовал патриотическую акцию «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» на гала-концерте мемориального проекта «Спасибо за верность, потомки!» в Государственном Кремлевском Дворце. Подробнее - в материале Planet Today.Выступления российских звёзд под руководством народного артиста СССР Василия Ланового, посвящённые живым и павшим героям Великой Отечественной войны. В этом году Фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» впервые принял участие в концерте, а перед его началом все участники получили значки «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»: на сцену с ними вышли народные артисты СССР Василий Лановой и Иосиф Кобзон, а также Юрий Антонов, Николай Басков, Лев Лещенко, Михаил Ножкин, Александр Михайлов, Денис Майданов, Сергей Мазаев, Руслан Алехно, Глеб Матвейчук и другие певцы и актёры.Об акции, символом которой стала красная гвоздика, на концерте в Кремле перед шестью тысячами зрителей рассказала исполнительный директор Фонда «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» Катерина Круглова. Главная цель акции – формирование благотворительной традиции помощи участникам всех боевых действий, в которых принимали участие Россия и СССР. Купив значок «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» за символическую сумму, каждый может выразить свою признательность ветеранам не только словом, но и делом.«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» - крупнейший фонд в Российской Федерации, который оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь ветеранам всех войн и боевых действий, в которых когда-либо принимали участие Россия и СССР. Мы будем очень рады, если каждый, кто знает ветерана, обратится к нам за помощью, и она будет незамедлительно оказана. Мы очень рады, что благодаря народному артисту Советского Союза Василию Лановому «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» принимает активное участие в этом прекрасном концерте и может презентовать благотворительную акцию современной России – «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА». Значок принято носить 9 мая, 22 июня и в любые памятные даты – это не просто символ, а способ помощи, и все средства от реализации поступают в Фонд, который направляет их на помощь ветеранам. Я призываю вас быть сопричастными этому движению и от имени Фонда поздравляю всех с Днём Великой Победы», – говорит исполнительный директор благотворительного фонда «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» Катерина Круглова.Акция «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» проходит с 22 апреля по 22 июня, приобрести значки можно будет во время шествия «Бессмертного полка» в многочисленных регионах России, а также в торговых точках партнеров Фонда по всей стране, в поездах дальнего следования и в почтовых отделениях. Значки можно надеть и 9 мая, и 22 июня (День памяти и скорби) – как символ памяти о подвигах погибших героев и знак реальной помощи ныне живущим. Эту инициативу уже поддержали знаменитости, выступившие на сцене Кремля:Народный артист СССР Василий Лановой: Ветераны – это люди, которым наша страна и мы все обязаны очень многим, и «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» стала важным знаком памяти и глубокой благодарности. Вот почему в этом году я надел его: чтобы отдать дань уважения героям, сражавшимся за Отчизну. И «Бессмертный полк», который вновь пройдет по городам нашей Родины и всей планеты, помогает передать эту память новым поколениям – нашим детям и внукам, которые благодаря живым и павшим бойцам Второй Мировой могут жить в мире, не зная ужасов войны. Надеюсь, что «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» станет важным символом и для них, чтобы эта нить памяти не прерывалась никогда.»Заслуженная артистка России Зара: «История каждой семьи в России неразрывно связана с событиями Великой Отечественной Войны. Всем, что у нас есть сегодня, мы обязаны нашим героям, ветеранам, поэтому так важно не забывать, что ради нас, ради будущего наших детей миллионы людей отдали жизни. В память об этом бессмертном подвиге мы в свою очередь должны окружить фронтовиков и тружеников тыла заботой, любовью и сделать все от нас зависящее, чтобы они ни в чём не нуждались. У нас остались военные песни, стихи и письма, фильмы – так наши дети расскажут своим сыновьям и дочкам о самом светлом и пронзительном празднике в истории».Народный артист России Николай Басков: «Ветераны - это наша история. Люди, которые не помнят своей истории, не имеют будущего».Народный артист РСФСР Михаил Ножкин: «Помогать ветеранам – наша обязанность, хотим мы этого или не хотим. Если бы их не было, то не было бы ничего – ни страны, ни нас с вами. Это как пирамида – мы с вами наверху, а тысячи наших предков погибли. Для чего? Для того, чтобы мы жили, и мы должны сохранить эту память и передать ее следующим поколениям.Телеведущий, лауреат премии ТЭФИ Дмитрий Губерниев: «Помнить тех, кто воевал за Отчизну, помогать им – это, на мой взгляд, святая обязанность каждого гражданина. Фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ», который занимается серьезной поддержкой ветеранов, сам тоже нуждается в поддержке со стороны жителей Российской Федерации. К сожалению, было достаточно много боевых действий и после Великой Отечественной войны, и все вы в Фонде – большие молодцы, что поддерживаете и их участников, о которых нередко забывают. Продолжайте делать свое важное и нужное дело!»