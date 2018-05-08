Гиркин жестко высмеял стремления «внука бабушки из Рекъявика» присоединиться к РФ

Экс-командир боевиков «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) на своей странице в соцсети высмеял сегодняшнее заявление главаря «ДНР» Александра Захарченко о возможном объединении с Россией.

Так, Гиркин пишет: «Помните, месяца 2 или 3 назад я писал, что «ветер меняется»?

Ну, вот Вам конкретный пример — «флюгер Саша», являющийся главой «отдельных айонов Донецкой области Украины с особым статусом» (ОРДОУСОС) — согласно подписанным им лично «минским договоренностям» — теперь вновь начал «топить» за объединение с Россией.

Видать, последняя надежда у кремлевских гномов пропала на «замирение с дорогими киевскими партнерами». Однако остается актуальным вопрос: «воевать-то кем будете, господа кремлевские мудрецы»?

«Покоритель Лондона» и «внук бабушки из Рекъявика» — это, конечно, мощная фигура. Как и невозбранно разъезжающий по Парижам «герой ополчения» Захар Прилепин, или как «главный доброволец РФ» алкаш Бородай… Вы с ними навоюете, да… (про «главного стратега» — Суркова-Дудаева — вообще молчу).

Главное, «атамана» Козицина не забудьте из нафталина вытащить! Без него — никак вам не победить».

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