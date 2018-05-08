Главы МИД Японии и РФ встретятся в Москве

Министр иностранных дел Японии Таро Коно сообщил, что планирует встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в пятницу, 11 мая. Министры обсудят совместную хозяйственную деятельность на Южных Курилах.

Кроме того, в переговорах примет участие замглавы МИД Японии Такэо Мори и его российский коллега Игорь Моргулов. Встреча состоится в преддверии поездки в Москву премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Коно выразил надежду, что Россия и Япония «значительно продвинутся к заключению мирного договора».