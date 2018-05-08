Google объяснила ФАС появление рекламы онлайн-казино

Американская компания Google Inc. заявила, что российским рекламодателям удается обманывать ее систему размещения контекстной рекламы, размещая информацию о запрещенных в РФ товарах и услугах — в частности, онлайн-казино «Вулкан». По поводу последнего Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела на Google Inc. административное дело, передает РБК.

Российское законодательство запрещает рекламировать игры, основанные на риске, и компании, которые организуют их проведение, причем ответственность за распространение такой рекламы возлагается на распространителя.

Google Inc. утверждает, что российские рекламодатели умудряются обманывать систему модерации рекламных сообщений ООО «Гугл», работа которой основана на сервисе AdWords. Проверку объявлений, размещаемых пользователями, там проводит искусственный интеллект — самообучающийся автоматизированный модератор. Но его, как выяснилось, можно ввести в заблуждение: пользователь, разместивший рекламу онлайн-казино, позиционировал ее как объявление о банных принадлежностях и указывал адрес сайта, никак не связанного с азартными играми.