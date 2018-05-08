Гордеев: футболисты юношеской сборной России в матче с немцами не справились с темпом

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Футболисты юношеской сборной России (игроки 2000 года рождения) в матче международного турнира в Волгограде против команды Германии не справились с темпом игры, считает старший тренер российской сборной Андрей Гордеев.

Встреча, прошедшая во вторник в Волгограде на стадионе "Зенит", завершилась со счетом 3:1 в пользу немецкой сборной.

"Не справились с темпом игры, наши соперники оказались быстрее. Сборная Германии - команда мирового уровня, здорово, что удалось с ними встретиться, эта игра дала нам много пищи для размышлений. В целом, считаю, что счет по делу", - цитирует Гордеева сайт РФС.

Команда Гордеева продолжает подготовку к первому отборочному раунду чемпионата Европы-2019. За выход в элитный раунд квалификации российские футболисты в ноябре поборются с принимающей мини-турнир сборной Кипра, а также командами Черногории и Латвии.