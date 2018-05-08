Грязная выдумка Мюллера: американский аналитик отреагировал на успех адвокатов Concord

Консервативный аналитик и комментатор Раш Лимбо прокомментировал первое поражение спецпрокурора Роберта Мюллера от адвокатской фирмы Reed Smith, защищающей интересы российской компании Concord Management and Consulting.

В ходе радиопередачи The Rush Limbaugh Show Лимбо отметил, что обвинения Мюллера против России являются грязным вымыслом, преследующим цель создать иллюзию сговора между Россией и Дональдом Трампом, чтобы убрать его с поста президента.

Команда спецпрокурора не ожидала, что фирма Concord Management and Consulting займет активную позицию и воспользуется услугами адвокатов из США. Обвиняя группу граждан РФ и ряд российских компаний во вмешательстве в выборы США, Мюллер просто хотел добиться пиар-эффекта, сказал в эфире программы Лимбо.

Адвокаты Concord Management and Consulting заняли верную позицию и действуют весьма уверенно. Команде Мюллера придется раскрыть неудобные детали расследования перед судом, отметил ведущий.

Спецпрокурор занимается расследованием якобы сговора команды Трампа с Россией на президентских выборах-2016. В феврале Минюст США предъявил обвинения 13 гражданам РФ и трем юридическим компаниям за действия по «вмешательству» в политический процесс.

Обвинение предъявили от имени большого жюри округа Колумбия, обвинительное заключение подписал Роберт Мюллер. В списке обвиняемых компаний оказались Concord Managment, Concord Catering и Агентство интернет-исследований. Их владелец Евгений Пригожин заявлял, что его бизнес никак не связан с деятельностью, направленной на вмешательство в выборы США.