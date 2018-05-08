Хитрый план: Для чего США приписывают РФ свои ядерные намерения

Создавая гипотетические сценарии, в которых США становятся жертвой ядерной агрессии России, американцы всего лишь повышают градус глобальной напряженности, которую будут использовать в своих корыстных целях — говорит Константин Блохин из Центра исследований проблем безопасности РАН.Блохин, как сообщает федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня", уверен, что тема ядерного нападения со стороны России подогревается в США неслучайно — наделяя русских намерениями атаковать Америку ядерным оружием, американцы тем самым готовят фундамент для снижения порога применения ЯО.Согласно новой ядерной доктрине США, ядерное оружие превращается из средства глобального противодействия в инструмент, который вполне допустимо применять на поле боя — например, в каких-то локальных конфликтах с противником, не обладающим ядерными средствами поражения."Американцы создают компактное ядерное оружие, которое собираются применять в локальных конфликтах. Мир, тем самым, стремительно приближается к полномасштабной ядерной войне. Желая оправдать преступные намерения своей власти, американские политтехнологи публикуют т.н. "исследования", в которых на полном серьезе рассуждают о количестве жертв в случае ядерной атаки по США, осуществленной Россией", — говорит Блохин.