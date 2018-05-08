ХК "Салават Юлаев" в июле проведет сбор в Финляндии

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" в июле проведет сбор в Финляндии, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Игроки и тренеры начнут собираться в Уфе после отпуска 1 июля. С 11 по 15 июля хоккеисты будут проходить медосмотр, сдавать тесты и проведут первые командные тренировки в рамках межсезонья. 16 июля "Салават Юлаев" отправится в Финляндию, где будет тренироваться до 27 июля в спортивном комплексе Виерумяки.

После этого команда вернется в Уфу, где будет заниматься до 13 августа. С 14 по 18 августа "Салават" примет участие в турнире "Кубок губернатора Челябинской области".

С 19 августа "юлаевцы" продолжат тренировки в Уфе, а с 25 по 28 августа примут участие в "Кубке Республики Башкортостан".

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября.