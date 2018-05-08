Хуг о Донбассе: Надо переводить КПВВ на круглосуточный режим работы

Представители ОБСЕ, работающие в настоящее время на территории Луганской и Донецкой областей заявили, что Украине необходимо позаботиться о том, чтобы КПВВ было больше, а условия на них — лучше.

Первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ Александр Хуг сообщает, что он постоянно бывает на разных КПВВ, проделывает через линию разграничения такой же путь, как и сотни тысяч мирных жителей и хорошо знаком с проблемами пунктов пропуска. Они отметили, что прежде всего, огромные очереди, отсутствие нормальных бытовых условий, что унижает достоинство людей, среди которых немало стариков, детей, больных.

Александр Хуг отметил, что на Донбассе нужно не только открывать дополнительные КПВВ, но и сделать их работу круглосуточной.