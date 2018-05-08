Как Россия отметит свой самый главный праздник — 9 Мая

В 73-ю годовщину Великой Победы в Москве состоится самый масштабный военный парад в истории

Программа Парада Победы в городе-герое Москве, который начнётся в 10:00, держится пока в секрете. Известно лишь то, что в нём будут участвовать воспитанники школы-интерната №1 «Первый московский кадетский корпус» и кадетской школы-интерната №9 «Московский пансион государственных воспитанниц». А также впервые примут участие новый беспилотный летательный аппарат самолётного типа (БПЛА) «Корсар» и боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

Чем поражают новинки техники

Беспилотник «Корсар» может вести круглосуточную разведку в воздухе в любую погоду. Он также может поражать объекты противника и доставлять грузы в необходимые районы.

«Корсар» способен беспрерывно летать 10 часов, подниматься на 6 километров и поражать радиус действия свыше 160 километров. Установленное на нём оборудование помогает в режиме реального времени назначать цели для огневых и ударных средств, в том числе и для высокоточных.





А БПМТ «Терминатор» предназначена, как сообщило Минобороны РФ, для «ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения». На машине установлены две спаренные 30-миллиметровые автоматические пушки 2А42, два курсовых автоматических гранатомёта АГ-17Д, 4 противотанковые управляемые ракеты «Атака» и 7,62-миллиметровый пулемёт ПКТМ. Читайте по теме

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«Эта машина разрабатывалась с 2001 года, — сказал военный эксперт Виктор Баранец. — Она блестяще показала себя в Сирии. Мы позвали иностранных специалистов в Алабино и показали, как прытко, шустро и надёжно она может уничтожить бронированные цели на поле боя».





Парад Победы в этом году должен стать самым масштабным из всех проводившихся ранее. В нём будут участвовать 194 единицы бронетехники и 150 вертолётов и самолётов.

Помянем своих героев

Кроме Парада Победы, впечатляющим событием 9 Мая станет шествие «Бессмертного полка». В Москве оно начнётся в 15:00. Участники его пройдут от Белорусского вокзала до Красной площади, держа в руках портреты своих сражавшихся на войне или трудившихся в тылу родственников. Читайте по теме

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В шествии смогут участвовать все желающие. В прошлом году, несмотря на холодную погоду, к «Бессмертному полку» присоединились более 850 тысяч человек, а нынче организаторы акции думают, что в колонне пройдёт около миллиона москвичей и гостей столицы.

Бесплатно напечатать портреты своих близких-героев можно было во всех центрах госуслуг «Мои документы», в них же — поделиться воспоминаниями об этих людях, которые будут размещены в электронной книге памяти «Бессмертный полк. Москва».





На Поклонной горе 9 Мая после окончания трансляции парада на Красной площади состоится концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. После него будет ещё один концерт — прозвучат современные композиции и песни военных лет. А ещё на Поклонной горе 9 Мая будет конное шоу «Традиции России». Его зрители увидят кавалеристов с флагами городов-героев, показательные выступления школ верховой езды, прохождения рот лётчиков, казаков, моряков и пехотинцев с оружием времён Великой Отечественной.

Оперные певцы и звёзды эстрады выступят 9 Мая на Театральной площади — традиционном месте встречи ветеранов. Здесь также будет и концерт с участием победителей Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки».

С 10:00 до 22:00 будет звучать музыка на площади у храма Христа Спасителя — эстрадные артисты исполнят песни военных лет в разных жанрах.

Большой праздничный концерт состоится и на Вознесенской площади в музее-заповеднике «Коломенское». Его программу завершит «Вереница колокольных звонов» — под руководством Валерия Гергиева лучшие звонари сыграют на колоколах церкви Святого Георгия.

Концерты и танцы обещают своим гостям парки имени Горького, «Сокольники», «Измайлово», «Митино», «Южное Бутово», «Северное Тушино» и много других парков столицы.





Как сообщили в московской мэрии, в праздничных мероприятиях в столице могут принять участие около десяти миллионов человек.

Народный хор, танцы, эстафета и салют

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади Парад Победы также начнётся 9 Мая в 10:00. В нём примет участие около 3,5 тысячи человек и 71 единица военной техники. На Неве в это время состоится парад военных кораблей. В 12:00 у Казанского собора пройдёт ежегодная акция «Народный хор Победы» — исполнить песни военных лет смогут петербуржцы и гости города любого возраста. В Петропавловской крепости будет устроена выставка исторической техники, в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова в 14:00 откроется программа «Весна Победы», во время которой моряки-тральщики Балтийского флота, курсанты морских училищ, ветераны возложат цветы к монументу павшим героям и спустят венки на воду. А в 18:00 в Таврическом дворце начнётся танцевальная программа «РиоРита» — это историческая реконструкция танцплощадки 1930-1940-х годов. Покружиться в танце приглашаются также все желающие.

Каждый город огромной страны приготовил к великому празднику свои изюминки. Например, в Омске на железнодорожном вокзале запланирован хастл-флешмоб «9 Мая-2018» — омичи будут исполнять современные танцы, адаптированные под песни военных лет. В Тюмени в 73-й раз пройдёт легкоатлетическая эстафета — ровесница Победы, а несколько десятков человек в возрасте от 6 до 80 лет отправятся в массовый заплыв по реке Туре. В Сургуте стартует автопробег по местам воинской славы города и состоится реконструкция боевых действий «Весна 45-го года». А в одном из торговых центров Казани даст бесплатный двухчасовой концерт популярный в этом городе оркестр La Primavera — в программе самые известные песни о войне разных лет (среди них «Синий платочек», «Жди меня», «Журавли», «На безымянной высоте»). Читайте по теме

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Завершится великий народный праздник артиллерийским салютом — приказ о его проведении отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Салют будет произведён в 20:00 тридцатью артиллерийскими залпами.

Справка

Где в Москве лучше всего смотреть на салют 9 Мая

Парк Победы на Поклонной горе — точка №1 на Аллее партизан в 400 метрах от Музея Великой Отечественной войны и точка №2 на холме у входной площадки.

Лужники — Лужнецкая набережная, напротив Большой спортивной арены.

ВДНХ — на площади между Сельскохозяйственной улицей и северными воротами выставки.

Ново-Переделкино — пустырь на берегу пруда, улица Федосьино, дом 18.

Лианозово — на берегу Алтуфьевского пруда, улица Новгородская, дом 38.

Измайлово — городок имени Баумана, площадка на берегу Серебряно-Виноградного пруда.

Кузьминки — площадка РОСТО, улица Заречье, дом 3а, строение 1.

Покровское-Стрешнево — территория аэродрома Тушино, 500 метров юго-западнее Волоколамского шоссе.

Митино — парк за ФОК «аквамарин», улица Рословка, дом 5.

Обручево — спортплощадка в 60 метрах юго-восточнее главного корпуса РУДН, улица Миклухо-Маклая, дом 6, корпус 1.

Южное Бутово — на берегу Черневского пруда, улица Академика Понтрягина, дом 11, корпус 3.

Район Левобережный — Парк дружбы, площадка около скульптуры «Дружба континентов», улица Фестивальная, дом 2Б.

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