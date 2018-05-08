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Каннский кинофестиваль открывается во Франции


Добавлено: 08 май 2018 в 12:15, Категория: Новости на сегодня
Каннский кинофестиваль открывается во Франции

8 мая во Франции открывается 71-й Каннский фестиваль. Впервые с 2004 года он начнется с фильма на испанском языке — «Все знают» иранского режиссера Асгара Фархади с Хавьером Бардемом и Пенелопой Крус в главных ролях. Обычно первой показывали картину на английском или французском языке.

«Открывать величайший фестиваль в мире — большая честь для любого актера. А сделать это вместе с Асгаром Фархади и своей супругой — лучше просто не бывает!» — цитирует AFP Хавьера Бардема.

В конкурсной программе — 21 фильм, включая «Лето» Кирилла Серебренникова. Напомним, режиссер получил приглашение лично представить свою работу в Каннах, но не сможет это сделать: суд продлил ему домашний арест, удовлетворив ходатайство следователя по делу «Седьмой студии».

«Это просто подлость и удар ниже пояса. Такое гадкое дело», — цитирует «Коммерсантъ» мнение об аресте Серебренникова, высказанное музыкантом Ромой Зверем. Лидер группы «Звери» сыграл в «Лете» рок-музыканта Майка Науменко, солиста «Зоопарка».

Еще один российский режиссер в программе Канн-2018 — Сергей Дворцевой, который привез во Францию свой фильм «Айка». До нынешнего года их с Серебренниковым работы участвовали только в «Особом взгляде» (кинофестиваль, «параллельный» Каннскому), оба получали там награды.

В жюри Каннского кинофестиваля вошел российский режиссер Андрей Звягинцев, «Нелюбовь» которого получила специальный приз жюри в 2017 году. Директор киносмотра Тьерри Фремо ранее рассказывал, что Звягинцев «активно совершенствует свой английский», чтобы продуктивно общаться с коллегами.

Председателем «судейского состава» стала австралийская актриса Кейт Бланшетт. Впервые в своей истории Канны предельно ориентированы на гендерную корректность: в жюри женщин больше, чем мужчин, а в конкурсной программе — работы трех женщин-режиссеров. Кроме того, на фестивале открыта горячая линия для жалоб на сексуальные домогательства.

Один из «гвоздей программы» Каннского фестиваля — «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера. С 2011 года этот режиссер был в Каннах персоной нон грата за сочувственные высказывания в адрес Гитлера и шутку про нацизм.

Еще один примечательный участник конкурсной программы — Терри Гиллиам с фильмом «Человек, который убил дон Кихота». Картина снималась 19 лет, о работе над ней даже снят документальный фильм (он посвящен участию Джонни Деппа, которого впоследствии убрали из кадра).

Основоположник «Новой волны» Жан-Люк Годар представляет в нынешнем конкурсе «Книгу в картинках» — фильм без актеров, где главная роль отведена голосу рассказчика за кадром, а обладатель «Оскара» за лучший фильм на иностранном языке режиссер Павел Павликовский — «Холодную войну», первый фильм на польском языке в программе Канн за последние 30 лет.


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Добавлено: 08 май 2018 в 12:15, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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