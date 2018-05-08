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» » Карадениз награжден орденом "За заслуги перед Республикой Татарстан"

Карадениз награжден орденом "За заслуги перед Республикой Татарстан"


Добавлено: 08 май 2018 в 03:54, Категория: Спорт
Карадениз награжден орденом "За заслуги перед Республикой Татарстан"

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Турецкий полузащитник казанского "Рубина" Гёкдениз Карадениз был удостоен ордена "За заслуги перед Республикой Татарстан", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

"Рубин" в понедельник дома сыграл вничью с "Уфой" (0:0) в рамках 29-го тура чемпионата России. Карадениз, ранее объявивший о завершении карьеры по окончании текущего сезона, вышел на замену во втором тайме, проведя 300-й матч за казанцев, с которыми он дважды становился чемпионом страны.

"Указом президента Республики Татарстан полузащитник "Рубина" Гёкдениз Карадениз награжден орденом "За заслуги перед Республикой Татарстан" за значительный личный вклад в популяризацию футбола в Республике Татарстан и достижение высоких спортивных результатов", - говорится в сообщении.


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Добавлено: 08 май 2018 в 03:54, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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