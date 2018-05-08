Карл Лагерфельд впервые запустил линию косметики

Автор: Владислава Иваненко

Креативный директор Chanel Карл Лагерфельд теперь официально присоединился к косметическому миру. В сотрудничестве с австралийским брендом ModelCo он превратил свои известные эскизы в лимитированную коллекцию декоративной косметики.

По словам Лагерфельда в интервью WWD, она предназначена для людей любого возраста, которым она может понравиться. К тому же он считает, что Пир Паоло Риги, исполнительный директор Карла, нашел путь закономерной эволюции личного бренда Karl Lagerfeld и новый способ найти связь с его аудиторией. Сам Риги намекнул, что эта коллекция может стать не последней.

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