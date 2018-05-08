Кирстен Данст и Джесси Племонс впервые стали родителями

Джесси Племонс и Кирстен Данст
Западные СМИ поделились радостной новостью — 35-летняя Кирстен Данст и ее 30-летний жених Джесси Племонс впервые стали родителями! Как сообщил инсайдер, первенец пары (у Данст и Племонса родился мальчик) появился на свет в минувшие выходные. Кирстен и Джесси, по его словам, невероятно счастливы и горды быть родителями здорового малыша.
Дела обстоят просто отлично,
— рассказал он.
Напомним, о беременности Кирстен Данст впервые заговорили в декабре. В январе же актриса эти слухи подтвердила, снявшись в фотосессии для бренда Rodarte и продемонстрировав свой уже сильно округлившийся живот.
Чуть больше года назад Кирстен призналась, что расширение ее семьи — это то, к чему она стремилась.
Я работаю с трех лет. По-моему, пришло время подумать о детях и немного расслабиться,
— заявила она.
NEWSTES.RU поздравляет счастливых родителей с пополнением в семье!