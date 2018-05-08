Командование Балтийского флота приняло участие в церемонии захоронения останков советских воинов, погибших в боях при проведении Восточно-Прусской операции

Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов принял участие в церемонии захоронения останков советских летчиков, погибших в боях при проведении Восточно-Прусской наступательной операции. Траурная церемония прошла на братской могиле советских воинов в посёлке Пятидорожное Багратионовского городского округа Калининградской области.

На воинском кладбище состоялся траурный митинг, в котором также приняли участие военнослужащие Балтийского флота, ветераны Великой Отечественной войны, представители правительства Калининградской области, родственники красноармейцев и участники поисковой операции. После митинга останки красноармейцев - двух боевых летчиков, более 72 лет числившихся без вести пропавшими: уроженца города Орехово-Зуево, летчика гвардии лейтенанта Петра Тарасова и стрелка-радиста гвардии старшины Василия Дмитриенко из Краснодарского края, были преданы земле с воинскими почестями - под залпы оружейного салюта.

Их останки калининградские поисковики обнаружили летом 2017 года в ходе раскопок на месте гибели советского самолёта-штурмовика. При содействии представителей военно-мемориальной службы Балтийского флота и правительства Калининградской области удалось в короткие сроки получить официальное подтверждение имен погибших в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации.