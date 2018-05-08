Коммунисты и эсеры отказались выдвигать кандидатов в новый кабмин?

Заместитель руководителя Коммунистической партии РФ Николай Коломойцев сообщил РИА Новости, что КПРФ не планирует предлагать своих кандидатов в новое правительство России.

«Если компания старая, то какие тут предложения? Это все детский сад», — сказал Коломейцев.

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев сообщил агентству, что партия предложит кандидатов в органы исполнительной власти после формирования кабмина.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что его партия предложила кандидату на пост председателя правительства Дмитрию Медведеву шесть кандидатов на должности министров в составе нового кабмина.

«У нас целая плеяда молодых специалистов, готовых занять должности в кабинете министров. Поэтому мы предложили Дмитрию Медведеву наших кандидатов, которые бы могли войти в новый состав кабинета министров. Среди них Борис Чернышов, Михаил Дегтярев, Александр Курдюмов, Владимир Сысоев, Ярослав Нилов, Алексей Островский», — сказал Жириновский.

«Все они – достаточно молодые люди, но уже успели себя проявить, потому что давно работают именно в своих сферах», — подчеркнул Жириновский.

Напомним, 8 мая Госдума рассмотрит кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства. Глава государства Владимир Путин, возможно, будет присутствовать на заседании.

За назначение Медведева должны проголосовать не менее 226 депутатов. Его поддержат партии «Единая Россия» (339 депутатов) и ЛДПР (40 депутатов). Лидер думской фракции «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что большинство эсеров не поддержат кандидатуру Дмитрия Медведева