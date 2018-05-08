Конгресс США хочет ввести санкции против поставщиков российского ОПК?

Конгресс США может ввести санкции в отношении поставщиков российского ОПК. Об этом говорится в законопроекте о военном бюджете США на 2019 год.

Согласно документу, президент США должен вводить санкции в отношении лиц, сотрудничающих с российским ОПК. После того, как закон будет принят, в течение 120 дней американский лидер обязан представить Конгрессу доклад о схемах поставок продукции оборонного сектора России. Особое внимание следует уделить «цепочке поставок оборонной промышленности России, занимающейся производством крупной оборонной техники или передовых вооружений».

Под санкции могут не попасть лишь те поставщики, которые действуют в интересах национальной безопасности США.