Леонов: все службы справились с задачами матче между "Рубином" и "Уфой"

КАЗАНЬ, 8 мая - РИА Новости, Вадим Кузнецов. Тестовый матч чемпионата мира-2018 на "Казань Арене", в котором футболисты казанского "Рубина" сыграли с "Уфой" в рамках чемпионата России, прошел успешно, а все службы справились с поставленными задачами, заявил РИА Новости министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

"Рубин" в понедельник на "Казань Арене" сыграл вничью с "Уфой" (0:0) в рамках 29-го тура российской премьер-лиги. Матч носил статус тестового в преддверии чемпионата мира.

"По итогам тестирования все службы справились с поставленными задачами. Успешно и оперативно была проведена учебная эвакуация зрителей по завершении матча, были сделаны выводы по работе "последней мили". Все недочеты мы в рабочем режиме устраним до начала чемпионата. В целом Казань и "Казань Арена" к чемпионату мира готова практически на 100%", - сказал Леонов.

"В рамках тестирования мы должны были дополнительно проверить операционную и инфраструктурную готовность к матчам чемпионата мира по таким, в частности, вопросам, как работа служб стадиона, организация работы общественного транспорта, организация безопасности и так далее. Бесплатные билеты на игру обеспечили хорошую заполняемость арены, что, в свою очередь, позволило протестировать все сервисы в максимальном объеме и определить, какие моменты нам необходимо еще раз проработать, довести до автоматизма", - отметил министр спорта Татарстана.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. "Казань Арена" примет четыре матча группового этапа, а также по одной встрече в рамках 1/8 и 1/4 финала.