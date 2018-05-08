Лидер Китая обошел Путина в рейтинге самых влиятельных людей в мире

Председатель КНР Си Цзиньпин обошел президента РФ Владимира Путина в рейтинге самых влиятельных в мире деятелей по версии Forbes, заняв первое место.

Российский лидер, соответственно, занимает вторую позицию.

На третьем месте — президент США Дональд Трамп, в предыдущем рейтинге он находился на второй строчке.

В десятку самых влиятельных людей мира также вошли канцлер Германии Ангела Меркель, основатель Amazon Джефф Безос, папа римский Франциск, создатель Microsoft Билл Гейтс, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, премьер-министр Индии Нарендра Моди, сооснователь Google Ларри Пейдж.