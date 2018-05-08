Литовские политики "сливают" главного русофоба Европы

Под самым антироссийским политиком в Европе, президентом Литвы, зашаталось кресло. В прибалтийской республике разыгрывается настоящий политический скандал, который позволяет делать вывод – Далю Грибаускайте устраняют литовские политические силы.

В Вильнюсе вовсю заговорили об импичменте, который будет носить скандально-педофильский окрас. Информационную бомбу взорвало местное издание Lietuvos rytas, опубликовав личную переписку некогда влиятельного в Литве политика Элигиюса Масюлиса с Далей Грибаускайте, с которой у него были в том числе «личные отношения».

Масюлис был лидером партии «Движение либералов». Падение власти его произошло в 2016-м. Служба безопасности заподозрила политика во взяточничестве и торговле политическим влиянием. В рамках этого дела был изъят компьютер с перепиской.

В руки СМИ попали данные о давлении Грибаускайте на свободу слова. Так она требует «обуздать» одного из журналистов, который смел критиковать выдвинутую ею кандидатуру на пост Генпрокурора. В целом от Грибаускайте в этой переписке досталось многим влиятельным сейчас в Литве политикам.

Считается, что публикация этих данных имеет целенаправленный смысл – убрать Грибаускайте как политика совсем, без будущего быть кем-то в аппарате ЕС, то есть на заслуженный отдых.

И этому несколько причин. Во-первых, постройку терминала СПГ, который тянет из бюджета огромные средства и является откровенно убыточным, связывают лично с Грибаускайте. Во-вторых, соцопрос показал, что 52% литовцев выступают за хорошие отношения с Россией, равно как литовский премьер-министр, которого президент поносила в личной переписке.

… сейчас разворачивается борьба за то, чтобы после ухода с поста президента Даля ушла на заслуженный отдых и стала тихой литовской пенсионеркой, - считает политолог из Калининграда Александр Носович, специализирующийся на странах Балтии.

Существует даже мнение, что последняя цель Грибаускайте в последний год у власти, это развязывание войны с Россией. Так считает депутат литовского парламента Пятрас Гражулис из партии «Порядок и справедливость».

«У наших границ российские Искандеры, в регионе появилась АЭС, но белорусская, а не литовская. И нет у Литвы союзников, которым нужны были бы литовцы, а не наоборот».

Ну и последним гвоздем в политической карьере Грибаускайте может быть педофильский скандал, замятый в 2009 году – дело Драсюса Кедиса. Кедис утверждал, что его малолетнюю дочь Дейманте многократно насиловали высокопоставленные чиновники-педофилы, покрываемые властями на самом высоком уровне.

После провала в суде он застрелил судью, помощника и скрылся. Через год его нашли мертвым, а дочь суд велел передать матери, которую Драсюс Кедис прямо обвинял в пособничестве педофилам. Впрочем, девочка бесследно исчезла. Есть мнение, что ее убили, чтобы она не смогла обличить высокопоставленных педофилов. СМИ сообщают, что Кедис будучи живым семь раз обращался к Грибаускайте, искал справедливости, но безответно.