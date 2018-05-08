Лучший бомбардир донецкого “Шахтера” может продолжить карьеру в одном из топ-клубов Италии

“Наполи”, практически проигравший борьбу за Скудетто “Ювентусу”, готовится к бурному межсезонью. По данным итальянских СМИ, одной из трансферных целей неаполитанцев стал форвард донецкого “Шахтера” Факундо Феррейра.Напомним, несколькими днями ранее турецкие медиа сообщили о переходе Феррейры в “Бешикташ, однако сам футболист опроверг подобную информацию и заявил, что не подписывал предварительный контракт с клубом из Стамбула.Добавим, что в Факундо Феррейра забил 21 гол в 28 матчах украинской Премьер-Лиги.