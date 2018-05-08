Луна убивает клетки человека и изменяет его ДНК – ученые

Луна имеет убийственное действие на клетки живых организмов и человека, изменяя их ДНК.

Ученые сочли Луну опасной для живых организмов и человека. По мнению специалистов Нью-Йоркского университета Стоуни Брук, лунный грунт губительно влияет на живые клетки. В ходе простого эксперимента ученые смешали клетки подопытных мышей и человеческие клетки с искусственным лунным грунтом. В ходе реакции пыли с клетками последние в короткий срок либо умерли, либо при изучении показали измененную структуру ДНК.

Дело в том, что лунная пыль – измельченные после столкновенийс астероидами частицы каменных пород. Вследствие такого трения, длившегося миллионы лет, частички пыли приобретают электростатический заряд. Мутации ДНК, которые вызывает лунная пыль, способны спровоцировать рак у человека. Первые симптомы поражения лунной пылью схожи с ущербом для здоровья от песчаных бурь, пребывания в каменных шахтах.

Читайте также: На Луне был обнаружен город, построенный инопланетянами

Как сообщает КП, ученым для полноты картины необходим оригинальный лунный грунт. Кроме того, неизвестно, как будет бороться с пылью целый организм, а не его отдельная клетка. Есть предпосылки к тому, что плохо: еще во времена лунной миссии Apollo астронавты жаловались на першение в горле, резь в глазах и беспричинной чихание. Все это было вызвано пылью, от которой не спас даже скафандр. Эти данные могут серьёзно помещать колонизации Луны.