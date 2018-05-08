Медведев назвал четыре составляющие развития России

На заседании Госдумы, где президент РФ Владимир Путин представил на пост главы правительства кандидатуру Дмитрия Медведева, последний заявил, что для реализации «майского указа», подписанного российским лидером накануне, «необходимы четыре составляющих — четкое планирование, финансовые ресурсы, кадры и эффективно работающие механизмы».

Медведев считает, что в указе, как и в Послании президента Федеральному собранию, сформулированы стратегические ориентиры развития России, которые правительство должно «наполнить конкретикой», передает РБК.

По его словам, несмотря на то что комплексный план действия для правительства должен быть готов до 1 октября, работу по всем направлениям необходимо начать «уже сегодня». В частности, кабмин уже сейчас готовит предложения по пенсионному возрасту и в ближайшее время выйдет с ними на Госдуму.

При этом, отметил Медведев, основываться в этой работе нужно на ключевых направлениях деятельности правительства, прогнозе социально-экономического развития до 2024 года и 12 приоритетных национальных программах.

Он добавил, что на реализацию «майского указа» президента потребуется 25 трлн рублей, поэтому предстоит изыскать еще 8 триллионов.