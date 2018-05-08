Медведев оценил реализацию нового «майского указа» в 8 трлн рублей

Исполняющий обязанности премьер-министра РФ Дмитрий Медведев заявил в ходе встречи с думской фракцией КПРФ, что исполнение нового «майского указа» президента потребует минимум 8 трлн рублей до 2024 года, сообщает РБК со ссылкой на участников встречи.

Медведев отметил, что «провел десяток совещаний», чтобы обеспечить финансирование новых указов. По словам и.о. главы правительства, «минимальные средства мы нашли», «в рамках этих средств эти задачи будем и решать».

Напомним, 7 мая Владимир Путин подписал президентский указ, в котором обозначены 12 приоритетных проектов: демография, здравоохранение, образование, жилье, экология, безопасные и качественные дороги, производительность труда, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство, а также экспорт. Правительство должно разработать или скорректировать программы по указанным направлениям до 1 октября.