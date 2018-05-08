Медведев оценил выполнение майского указа Путина в 25 триллионов рублей

И назвал парламентариям четыре условия для его выполнения.

Выполнение майского указа президента Владимира Путина кандидат на пост главы правительства РФ Дмитрий Медведев оценил в 25 триллионов рублей, передает корреспондент «Политики Сегодня» с Охотного ряда.

«Правительство по поручению президента проработало финансовое обеспечение указа. По предварительным подсчетам объем средств будет увеличен на треть и составит около 25 триллионов рублей . Это именно минимальный уровень. Если дополнительные доходы будут появляться, мы найдем им применение», - заявил Медведев депутатам.

Кандидат в премьеры пояснил, что президентский указ от 7 мая определяет стратегические ориентиры. Задача нового правительства – наполнить его конкретикой. Медведев выделил четыре ключевых составляющих успеха: четкое планирование, финансы, кадры, эффективно работающие механизмы.

Что касается третьего пункта, то Медведев назвал кандидатов на ключевые посты в новом правительстве накануне. Условием для создания эффективных механизмов экс-премьер считает проектный подход.

«Очевидно, что Крым и Камчатка - это разные территории, но проектные механизмы помогут каждому найти свое преимущество», - пояснил Медведев.