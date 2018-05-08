Медведев поднял цену «майских указов» Путина на треть

И.о. главы правительства РФ Дмитрий Медведев, чью кандидатуру на пост премьера сегодня представил в Госдуме президент России Владимир Путин, заявил, что на выполнение «майских указов», подписанных российским лидером в 2012 году и накануне после инаугурации, потребуется минимум 25 трлн рублей.

«Правительство по поручению президента должно будет представить предложения по источникам финансирования поставленных в указе задач. По предварительным подсчетам (подчеркиваю — сугубо предварительным), объем средств будет увеличен на треть и составит в ближайшие годы около 25 трлн рублей. То есть к запланированным раньше деньгам необходимо будет добавить не менее 8 трлн рублей», — цитирует Медведева «Интерфакс».

Часть этой суммы будет заложена в проект госбюджета на следующие три года. «Правительство, Государственная дума, Совет Федерации сумели найти по бюджетным вопросам хороший алгоритм взаимодействия, без сбоев. И в этом году особенно важно синхронизировать бюджетное планирование с подготовкой основных направлений деятельности правительства, а также с работой в рамках государственных программ», — отметил Медведев.

Ранее в своем выступлении он заявил, что для реализации указов президента «необходимы четыре составляющих — четкое планирование, финансовые ресурсы, кадры и эффективно работающие механизмы».