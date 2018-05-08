Медведев усомнился в повышении НДФЛ до 15%

Первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов сообщил РИА Новости, что кандидат в премьер-министры РФ Дмитрий Медведев на консультации с фракцией в Госдуме заявил: инициатива о повышении НДФЛ в России до 15%, скорее всего, реализована не будет.

«Он (Медведев) высказал не очень оптимистическое мнение по поводу повышения НДФЛ в России с 13 до 15%. Он сказал, что не факт, что это будет реализовано», — заявил Емельянов.

Депутат уточнил, что Медведев связал «не впечатляющий» рост российской экономики с антироссийскими санкциями.

Дмитрий Медведев 8 мая продолжил в Госдуме консультации с парламентскими фракциями. Он уже побеседовал с сопартийцами и представителями ЛДПР.