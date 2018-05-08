Мелания Трамп будет учить детей бороться с трудностями современного мира: новый выход первой леди США

Дональд и Мелания Трамп

Вчера все внимание прессы и фотографов в Белом доме было приковано к супруге президента США Мелании Трамп, которая объявила о запуске своей программы Be Best ("Будь лучше"). Эта кампания будет направлена на защиту детей и информирование их о борьбе с трудностями, с которыми они ежедневно сталкиваются в современном мире.

Мелания Трамп появилась перед публикой в строгом образе. Первая леди США выбрала светло-коричневую кожаную куртку от Ralph Lauren, белые юбку-карандаш и туфли-лодочки от Christian Louboutin.

Дональд и Мелания Трамп

Три основных идеи моей программы заключаются в благополучии детей, использовании социальных сетей и борьбе с злоупотреблением опиоидами. Мы можем и должны научить детей важности социальной и личной осведомленности, навыкам позитивных взаимоотношений и принятию ответственных решений. Как только ребенок поймет это, он сможет открыто общаться с другими детьми и будет прививать им чувства взаимного уважения и сострадания,

— заявила она.

Дональда Трампа, который поддержал супругу во время ее публичного выступления, переполняло чувство гордости, а своих нежных чувств по отношению к Мелании он и не думал скрывать, поцеловав ее на публике. Она на этот раз возражать не стала (а ведь недавно Мелания Трамп не хотела даже брать мужа за руку) и выглядела очень счастливой.

Первым новостью со NEWSTES.RU поделился блогер boo_10.