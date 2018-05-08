Меланья Трамп запустит программу для детей о трудностях современной жизни

Первая леди США Меланья Трамп объявила о запуске своей программы Be best ("Будь лучшим"), направленной на информирование детей о борьбе с трудностями современной жизни."Сегодня очень много важных вопросов, с которыми сталкиваются дети. Три главных столпа "Будь лучшим": здоровый образ жизни, поведение в социальных сетях и опасность злоупотребления опиоидами. Все вместе мы должны прилагать усилия и дать детям то, что им нужно, чтобы оценить свое социальное и эмоциональное состояние", — сказала она на церемонии объявления начала кампании у Белого дома.По ее словам, взрослые несут ответственность за информирование детей. Именно на информирование будет направлена ее кампания."Пока я буду первой леди США, я приложу все усилия, чтобы быть лучшей в предоставлении поддержки программ здорового образа жизни… и в обучении инструментам и навыкам эмоционального, социального и психологического благополучия", — сказала первая леди.