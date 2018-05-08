Met Gala 2018: Рианна в образе Папы Римского

Рианна знает, как затмить всех на вечеринке. Вспомнить достаточно ее ярко-желтый наряд на одном из предыдущих балов Met Gala. Теперь певица и дизайнер пошла дальше. Вдохновившись главной темой вечера — взаимосвязью религии и моды — девушка примерила на себя образ ни богини, ни ангела, как это сделали многие гостьи, а Папы Римского. Почему бы и нет! Рианне даже самые скандальные наряды всегда сходили с рук. Над ее комплектом трудились в Maison Margiela. Одним лишь сотрудникам бренда известно, сколько ушло часов работы, чтобы превратить вещь в настоящее произведение искусства. Очевидно, что этот наряд точно войдет в историю Met Gala и будет обсуждаться еще очень долго.





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