МИД РФ призвал США не выходить из ядерной сделки с Ираном

Россия призвала США не выходить из ядерной сделки с Ираном.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил: «Иран пошел на сделку добровольно, в ожидании, что договоренность ознаменуется существенным расширением возможностей для экономического, технологического сотрудничества со всеми странами. Однако сейчас мы видим попытки со стороны администрации Трампа все это подвергнуть ревизии и перечеркнуть достигнутое по абсолютно надуманным предлогам. Мы призываем США воздержаться от опрометчивых шагов и не губить это соглашение».

Он уточнил, что нет никаких оснований считать, что Иран находится на пути к созданию взрывного устройства. Он добавил: «ОВПД поставил непреодолимые преграды для создания компонентов, необходимых для организации испытательного ядерного взрыва».