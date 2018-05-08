Миллионер из Черкасс: 7-летний мальчик стал самым молодым богачом Украины

Количество гривневых миллионеров на Украине выросло в прошлом году по сравнению с 2016 годом на 16%. Об этом сообщил и.о. главы Государственной фискальной службы страны Мирослав Продан.«Доходы в размере более 1 миллиона гривен (около 38 тысяч долларов), полученные в 2017 году, задекларировали 4063 плательщика. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество нынешних миллионеров выросло на 16%, или на 559 человек», — заявил он.По его словам, наибольшее количество миллионеров — 2270 плательщиков налогов — составляют граждане в возрасте от 45 лет и выше.Самому молодому налогоплательщику, задекларировавшему доход более 1 миллиона гривен, исполнилось 7 лет. Он живет в Черкассах, а самому старшему — 99 лет, он проживает в Киеве.