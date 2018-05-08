Минобороны опубликовало документы о прообразах героев военных фильмов

Министерство обороны РФ накануне Дня Победы опубликовало на своем официальном сайте исторические документы, посвященные событиям и людям, послужившим прототипами героев известных фильмов о Великой Отечественной войне.

В сообщении пресс-службы ведомства отмечается: «Представленные в мультимедийном разделе документы из фондов Центрального архива Минобороны России посвящены мужеству и героизму защитников Родины, которым посвящены шедевры отечественного кинематографа – военные киноленты: "В небе "ночные ведьмы", "Экипаж машины боевой", "Батальоны просят огня", "Аты-баты, шли солдаты", "Командир счастливой "Щуки"».

В разделе представлены личные дела, наградные листы и военные фотографии героев войны – прототипов героев киноэкрана. К примеру, размещены фотопортрет военных лет командира авиаполка «ночных ведьм» Евдокии Бершанской и кадры с ее героиней в фильме, которую сыграла актриса Валерия Заклунная. Пользователи также могут ознакомиться с личными делами командиров подводных лодок «Щ-403» и «Щ-422» Семена Коваленко и Федора Видяева, ставших прообразом капитана Строгова и событий, описываемых в фильме «Командир счастливой «Щуки».