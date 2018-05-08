Минюст включил Фонд помощи осужденным в список иноагентов

Министерство юстиции России сообщило, что включило Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям, основанный Ольгой Романовой, в реестр иноагентов на основании поступившего от организации заявления. Главным проектом фонда является «Русь сидящая».

Руководитель юридического департамента «Руси сидящей» Алексей Федяров подтвердил РБК эту информацию. Он пояснил, что три юридические клиники (центры бесплатной юридической помощи) в Ярославле, Новосибирске и Санкт-Петербурге отчасти финансируются на средства Еврокомиссии.

Ольга Романова и ее супруг Алексей Козлов в 2017 году уехали в Германию после конфликта с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН). Романова утверждала, что замглавы ФСИН Анатолий Рудый написал на нее «донос» о хищении бюджетных средств в марте 2017 года. В ходе обысков в «Руси сидящей» были изъяты бухгалтерские документы.