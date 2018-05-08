Минздрав назвал условие закрытия центров реабилитации наркоманов

Минздрав РФ подготовил и направил зампреду Совета Федерации Галине Кареловой проект требований к центрам немедицинской реабилитации наркозависимых (тогда как в его ведении находятся только центры медицинской реабилитации), передает РБК.

Согласно проекту, выполнение предъявленных министерством требований станет для реабилитационных центров пропуском в соответствующий реестр, а невыполнение — основанием для прекращения деятельности.

Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава Оксана Гусева пояснила, что немедицинским центрам все равно необходимо соблюдать определенные требования в сфере здравоохранения: например, «чтобы центры выполняли требования СанПиН, чтобы не применялись методы, унижающие человеческое достоинство, например приковывание к батарее, чтобы было сотрудничество с медицинскими организациями, чтобы у реабилитантов не пропустили серьезные заболевания, в том числе психические».

Вокруг работы реабилитационных центров в РФ возникало немало скандалов, в которые в итоге вмешивались правоохранительные органы. В частности, в Новосибирске руководитель одного из таких центров был признан виновным в похищении и насильственном удержании наркозависимых, за что получил 6,5 лет колонии строгого режима. Защита доказывала, что пациентов помещали в центр по просьбе их родственников, но суд счел решающим аргумент обвинения об отсутствии согласия самих пациентов.