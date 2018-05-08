На Красную площадь 9 мая впервые выйдут квадроциклы и снегоходы

9 мая в Параде Победы на Красной площади в Москве Минобороны РФ впервые покажет автомотовездеходы (квадроциклы) и пикапы «УАЗ-Патриот» с пулеметной установкой в кузове. Как сообщают «Ведомости», также на платформе будет провезен гусеничный снегоход «Беркут».

Впервые на бронеавтомобилях «Тайфун» по Красной площади пройдет военная полиция, таким образом решено отметить ее особые заслуги в ходе сирийских операций. Кроме того, на платформах будут провезены беспилотные летательные аппараты «Катран» и «Корсар».

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский сообщил «Ведомостям», что демонстрация новейших транспортных средств является продолжением поиска средств, обеспечивающих мобильность легкой пехоты, который происходит в российской армии.