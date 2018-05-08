Навальный поздравил Армению с «грандиозным достижением»

Российский политик Алексей Навальный приветствует избрание Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Об этом свидетельствует сообщение Навального в твиттере.
«Поздравляю армянский народ с тем, что они предотвратили узурпацию власти в одних руках. Грандиозное достижение. Надеюсь, у Армении всё получится. Ну а всем в России будет только хорошо от появления успешно развивающегося соседа», – написал Навальный.
Пашинян избран премьер-министром. Поздравляю армянский народ с тем, что они предотвратили узурпацию власти в одних руках. Грандиозное достижение. Надеюсь, у Армении всё получится. Ну а всем в России будет только хорошо от появления успешно развивающегося соседа.
— Alexey Navalny (@navalny) 8 мая 2018 г.
Напомним, за избрание Пашиняна премьером проголосовали 59 депутатов армянского парламента, 42 были против.
Фото: Life.ru