Навальный поздравил Армению с «грандиозным достижением»

Российский политик Алексей Навальный приветствует избрание Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Об этом свидетельствует сообщение Навального в твиттере.

«Поздравляю армянский народ с тем, что они предотвратили узурпацию власти в одних руках. Грандиозное достижение. Надеюсь, у Армении всё получится. Ну а всем в России будет только хорошо от появления успешно развивающегося соседа», – написал Навальный.

Пашинян избран премьер-министром. Поздравляю армянский народ с тем, что они предотвратили узурпацию власти в одних руках. Грандиозное достижение. Надеюсь, у Армении всё получится. Ну а всем в России будет только хорошо от появления успешно развивающегося соседа.

— Alexey Navalny (@navalny) 8 мая 2018 г.

Напомним, за избрание Пашиняна премьером проголосовали 59 депутатов армянского парламента, 42 были против.

Фото: Life.ru