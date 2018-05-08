Нетаньяху поддержал решение Трампа о выводе США из ядерной сделки с Ираном

Израиль поддерживает решение американского президента Дональда Трампа о выходе из соглашения по иранскому атому.

Об этом во вторник заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, отметив, что Израиль изначально отвергал сделку с Ираном, которая, по его мнению, не перекрывала Тегерану путь к ядерному оружию.

«Израиль полностью поддерживает сегодняшнее смелое решение президента Трампа отбросить ужасную ядерную сделку с террористическим режимом в Тегеране», - заявил израильский премьер в видеообращении.

Запись видеообращения Биньямина Нетаньяху выложена на странице его канцелярии в социальной сети Facebook.